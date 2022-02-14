Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Ardahan'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen O.Ç'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Ardahan Terör Örgütü
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