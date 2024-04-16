Ardahan'da okul bahçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

İlçedeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde yaralı kuş bulan öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.
Uçamayan yaralı kuş, ihbar üzerine gelen Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
Okulun müdür yardımcısı Cüneyt Yağcı, kuşun yaralı olduğunu fark ettiklerinde, kendisine "yolcu" ismini vererek ilgililere bildirdiklerini söyledi.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alınan kerkenez, uçma yetisi kazandığında doğal yaşam alanına bırakılacak.