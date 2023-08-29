Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 29.08.2023 11:16

Ardahan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi

Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.

Ardahan'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi

Kentte akşama doğru etkili olan şiddetli sağanakla başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.

Vatandaşlardan Bülent Köksoy, gazetecilere, fırtınanın aniden başladığını, çatıların uçmasıyla durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

Yetililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşı uyardı.

ETİKETLER
Ardahan Fırtına
Sıradaki Haber
Yozgat Şehir Hastanesi'nde "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" kuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Tekirdağ'da 150 litre sahte içkiye el koyuldu
11:52
Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
11:51
DSÖ Pakistan'a seyahat kısıtlamasını 3 ay uzattı
11:48
Rekabet Kurulu'ndan 14 firmaya soruşturma
11:47
Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci aletli iniş sistemi
11:50
BDDK'nın konut kredileriyla ilgili sektör temsilcilerinden değerlendirme
Orta Cava'da kuraklık nedeniyle orman yangını tehlikesi güçleniyor
Orta Cava'da kuraklık nedeniyle orman yangını tehlikesi güçleniyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ