Ardahan'da bu yılın 7 aylık döneminde aranan 886 kişi yakalandı

Çiçek, valilik toplantı salonunda gazetecilere, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Ardahan'da haklarında arama kaydı bulunanların yakalanmasına yönelik çaba gösteren güvenlik güçlerine teşekkür eden Çiçek, "İlimizde suça karışıp da hakkında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2023 yılının ilk 7 aylık döneminde 463 şahıs yakalanmışken, 2024'ün aynı döneminde yüzde 91'lik artışla yakalanan şahıs sayısı 886'ya çıkmıştır." dedi.

Denetimlerin artırılarak devam ettiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"2023 yılında uygulama ve yol kontrollerinde 327 bin 135 şahıs sorgulandı. 2024 yılının 7 aylık döneminde ise 555 bin 511 olarak kayıtlara geçti. Denetim ve sorgu sayılarındaki artış, suçluların ve aranan şahısların yakalanmasındaki başarıyı beraberinde getirmiştir. Bu şunu gösteriyor, amacımız vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak. Bu manada emek veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."