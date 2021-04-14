Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ardahan'a gelen leylekler yuvalarını kuruyor
[Fotoğraf: DHA]
Baharın müjdecisi olarak adlandırılan leylekler, geldikleri Ardahan'a yuvalarını yapmaya başladı.
Kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler, havaların ısınmasıyla Ardahan’a gelmeye başladı.
Özellikle elektrik direklerini mesken tutan leylekler, gün boyu doğadan topladıkları çalı ve otlara yuvalarını oluşturmaya başladı.
Merkez Karagöl Mahallesi Sağlık Sokak'taki elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylekler, topladıkları dalları birleştirdi. Mahalleli, leylekleri ilgiyle izledi.
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