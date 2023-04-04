Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araç içindeki tartışma ölümle sonuçlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda bir kişi araç içinde tartıştığı kadını silahla vurarak ardından intihar etti.
Yol kenarına park etmiş halde duran bir aracın yanında, yerde iki kişinin yaralı şekilde yattığını gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.
Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Turan Erdoğan hayatını kaybederken, Songür G. ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürerken, iki kişinin araçla seyir halinde giderken tartıştığı, ardından Erdoğan’ın aracı yol kenarına çekerek araçtan indirdiği Songür G.’yi silahla vurduktan sonra intihar ettiği bildirildi.
Etiketler: Trabzon
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