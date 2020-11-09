Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?

Birinci dönem ara tatilini 16-20 Kasım arasında yapcak olan öğrenciler birinci dönemin bitmesi sonrası 2 haftalık bir yarıyıl tatili yapacaklar. 25 Ocak 2021 Pazartesi başlayacak olan yarıyıl tatili 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci ara tatil Nisan’da

İkinci dönem ara tatili ise 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.