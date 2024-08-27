Antalya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti

D400 kara yolu Ilıca Mahallesi geçişinde sağ şeride duraklayan H.Ş'nin kullandığı tıra, aynı yönde ilerleyen Murat Ç. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki sürücü Murat Ç. ile Ayşe Tuğba Akbulut (21) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Akbulut hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.