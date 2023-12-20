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Güncel
AA 20.12.2023 19:00

Antalya'da serada gülün hasadı aralık ayında da sürdü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde seralarda alternatif ürün olarak yetiştirilen gülün hasadı aralık ayında da devam etti.

Antalya'da serada gülün hasadı aralık ayında da sürdü

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Eymir Mahallesi'nde serada gül yetiştiren bir üreticinin serasında incelemelerde bulundu.

Boğatimur, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda ilçede kesme çiçek ve gül yetiştiriciliğinin arttığını söyledi.

"İlçemizde gül üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz"

Elmalı'da yetişen güllerin yüksek verimi, görselliği ve kalitesi ile öne çıktığını belirten Boğatimur, "İlçemizde gül üretimini yaygınlaştırmak istiyoruz. Seralarında domates, biber gibi ürünleri yetiştiren üreticilerimize alternatif olarak gül dikmelerini öneriyoruz" dedi.

Gül yetiştiriciliğin yapıldığı seranın sahibi Yahya Başkurt da 40 dönüm serasında son 5 yıldır gül ve karanfil yetiştirdiğini ifade etti.

Başkurt, gülün üretim maliyetinin domates ve bibere göre daha ekonomik olduğunu belirterek, "Gülün veriminden memnunuz. İç ve dış piyasa da özellikle Rusya, Almanya, Ukrayna gibi ülkelerde gülümüze pazar buluyoruz. Gül yetiştirmek isteyenlere bu iş için sera kurmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

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