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Güncel
AA 07.11.2024 19:47

Antalya'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğrafçı dükkanından hırsızlık yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Antalya'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde fotoğraf stüdyosunun sahibi Yaşar İpek, sabah saatlerinde iş yeri camlarının kırık ve içerisinin dağınık olduğunu görünce polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından hırsızlık olayını E.M. (27) ve C.D'nin (32) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerin yaptığı çalışmada 5 fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve tablet gibi çalınan malzemeler ele geçirildi, şüpheliler ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. tutuklandı, C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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