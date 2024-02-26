Antalya'da haksız fiyat artışına yönelik denetimi yapıldı

Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetledi.

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefinin temel taşlarından olan "ticaret yüzyılı" hedefleri doğrultusunda fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden vatandaşları korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Haksız fiyat artışları ile etiketlerde yer verilen göstermelik, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin yaşanmaması için ramazan ayı öncesinde denetimleri sıklaştırdıklarını aktaran Özşahan, marketlerdeki reyonları tek tek gezerek fiyatları incelediklerini kaydetti.

Özşahan, denetimlerde bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde ceza uyguladıklarını kaydetti.