Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 434 kişiye 1 milyon 296 bin 429 lira ceza uygulandı.
Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara yapılan yasal işlemlere ilişkin bilgi veren Yazıcı, "Antalya'mızda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 434 kişiye 1 milyon 296 bin 429 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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