Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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