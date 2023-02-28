Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ekiplerince, 20-27 Şubat'ta yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 198 kişi yakalandı.

Kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye de 20 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.