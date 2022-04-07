Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Antalya iftar vakti... 7 Nisan 2022 Ramazan İmsakiyesi
Antalya'da iftar saat kaçta? Antalya'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya 2022 Ramazan İmsakiyesi…
ANTALYA SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
7 Nisan 2022 Antalya iftar saati: 19.31
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:14
|06:35
|13:06
|16:39
|19:27
|20:43
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:12
|06:34
|13:06
|16:40
|19:28
|20:44
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:10
|06:32
|13:05
|16:40
|19:29
|20:45
|4
|05.04.2022 Salı
|05:09
|06:31
|13:05
|16:40
|19:29
|20:46
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:07
|06:29
|13:05
|16:40
|19:30
|20:47
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:05
|06:28
|13:05
|16:41
|19:31
|20:48
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:04
|06:27
|13:04
|16:41
|19:32
|20:49
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:02
|06:25
|13:04
|16:41
|19:33
|20:50
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:00
|06:24
|13:04
|16:41
|19:34
|20:52
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:59
|06:22
|13:03
|16:41
|19:35
|20:53
|11
|12.04.2022 Salı
|04:57
|06:21
|13:03
|16:42
|19:36
|20:54
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:55
|06:20
|13:03
|16:42
|19:36
|20:55
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:54
|06:18
|13:03
|16:42
|19:37
|20:56
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:52
|06:17
|13:02
|16:42
|19:38
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:51
|06:15
|13:02
|16:42
|19:39
|20:58
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:49
|06:14
|13:02
|16:43
|19:40
|20:59
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:47
|06:13
|13:02
|16:43
|19:41
|21:01
|18
|19.04.2022 Salı
|04:46
|06:11
|13:02
|16:43
|19:42
|21:02
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:44
|06:10
|13:01
|16:43
|19:43
|21:03
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:42
|06:09
|13:01
|16:43
|19:43
|21:04
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:41
|06:07
|13:01
|16:43
|19:44
|21:05
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:39
|06:06
|13:01
|16:44
|19:45
|21:06
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:38
|06:05
|13:01
|16:44
|19:46
|21:08
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:36
|06:04
|13:00
|16:44
|19:47
|21:09
|25
|26.04.2022 Salı
|04:34
|06:03
|13:00
|16:44
|19:48
|21:10
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:33
|06:01
|13:00
|16:44
|19:49
|21:11
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:31
|06:00
|13:00
|16:44
|19:50
|21:12
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:30
|05:59
|13:00
|16:45
|19:51
|21:14
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:28
|05:58
|13:00
|16:45
|19:51
|21:15
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:27
|05:57
|12:59
|16:45
|19:52
|21:16
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
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