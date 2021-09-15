Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 6-12 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 milyon 250 bin 400 boş makaron, 63 bin 300 dolu makaron, 31 bin 770 adet tıbbi ilaç, 16 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 210 kaçak sigara, 950 cinsel içerikli ürün, 305 alkollü içki etiketi, 263 kilogram tütün, 166 litre sahte alkollü içki, 145 elektronik/muhtelif eşya, 108 adet zayıflama hapı, 105 adet boş tıbbi ilaç kutusu, 90 sahte bandrol, 50 adet puro ve 46 cep telefonu ele geçirildi.