Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Çayırhan Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Ankara Jandarma Genel Komutanlığı
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