Ankara'da Çankaya Belediyesi’nin Ankara’nın en işlek sokaklarından biri olan Konur Sokak’a dekoratif amaçlı astığı renkli şemsiyeler, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sokak boyunca asılan şemsiyelerin oluşturduğu renk cümbüşü önünde fotoğraf çektiren sokak sakinleri, yere yansıyan gölgelerin arasından keyifli bir yürüyüş yapma şansı yakalıyor.

