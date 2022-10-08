Alınan bilgiye göre, M.K, Gökçek Mahallesi Kaymak Sokak'ta bulunan ailesinin yaşadığı sitedeki daireye balkon kapısının camını kırarak girdi.

Karabacak, o sırada evde bulunan kızları N.K ve H.K ile boşanma aşamasındaki eşi B. K.'ı silah ve bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan H.K. ve B. K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan çalışma kapsamında M.K’ının Konya'dan kiraladığı otomobille kaçtığı belirlendi. Tespit edilen otomobil Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi girişinde durdurulan Karabacak, otomobilini geri geri sürerek kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilini durduran Karabacak, silahıyla intihar etti.