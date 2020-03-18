Şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan dua etti.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Yardımcısı Recep Erkılıç ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti ve şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Törene, Garnizon Komutan Yardımcısı Cemal Özdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sercan Çığgın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse katıldı.