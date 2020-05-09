Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Halk Ekmek bünyesinde, tahıllardaki gluten proteininin oluşturduğu alerji nedeniyle glutensiz ürün tüketmek zorunda olan ancak bu ürünlere erişimde sıkıntı yaşayanlara yönelik satış yapacak büfenin ilk şubesi Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş, hijyenik ortamda, el değmeden ürettikleri glutensiz ekmek, un, çerez, kurabiye ve simit gibi ürünlerin raflarda yer alacağını ve büfelerde ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bütün ilçelerde büfeleri çölyak hastaları ile buluşturacaklarını aktaran Akbaş, "Bugün ilkini Mithatpaşa Caddemizde açtık. Bundan sonraki dönemde ürün çeşitliliğini de artıracağız." ifadelerini kullandı.

Mithatpaşa'da açılan glutensiz ürünler satış büfesi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haricinde, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.