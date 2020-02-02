UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden Anavarza Antik Kenti'nde, Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen "Zafer Takı" olarak adlandırılan kapıda restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Adana'nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan antik kentte yer alan ve en büyük anıtsal şehir kapıları arasında yer alan "Zafer Takı", restorasyonuyla eski ihtişamına kavuştu.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kazı Bilimsel Danışmanı Fatih Gülşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapıda restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adana Müzesi, Adana Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi desteğiyle 2018 yılında başladığını belirtti.

Restorasyon öncesi üç kemerli kapının ilk etapta zemin etüdünün yapıldığını ifade eden Gülşen, bu kapsamda zemin güçlendirme çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Zemin sağlamlaştırmanın ardından birçok bölümü tahrip olmuş, yıkılma tehlikesi bulunan 28 metre uzunlukta, 5,40 metre genişlikte ve 14 metre yükseklikteki anıtsal ölçüleriyle dikkat çeken kapıda restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Gülşen, şöyle devam etti:

"Anavarza Antik Kenti, tiyatrosu, amfitiyatrosu, stadyumu ve 2 bin 700 metre uzunluğunda, 34 metre genişliğindeki sütunlu caddesiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Antik kentteki Romalıların 3. yüzyılda Perslere karşı kazandığı zaferin anısına inşa ettirilen 'Zafer Takı' olarak adlandırılan kapı da buranın en önemli unsurlarından. Dünyanın ilk duble yolunun başlangıç noktasında 3 kemerli, 8 ayaklı, 6 sütundan oluşan Zafer Takı, Anadolu'nun en büyük anıtsal şehir kapılarından. 2018 yılında başladığımız restorasyonla burada kötü durumda olan ve tehlike arz eden kapı üzerindeki taşları yeniden düzenleyerek sağlamlaştırdık. Kırık olan taşların yerine de yenilerini yerleştirdik."

Gülşen, antik kente yakışır güzel bir görünüme kavuşan "Zafer Takı"nı görmek için çok sayıda kişinin bölgeye geldiğini kaydetti.

"Zafer Takı"nın ardından ardından sütunlu caddenin de kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını belirten Gülşen, kapı ile sütunlu caddenin 200 metrelik bölümünün ilk etapta ayağa kaldırılması için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Ziyaretçilerin kapıdan geçerek sütunlu caddeyi gezeceğini aktaran Gülşen, misafirlerin burada adeta tarihe bir yolculuk yapacağını kaydetti.

Kazılar bu sezon da devam edecek

Helenistik, Roma, Doğu Roma, Sasani ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan, "yenilmez şehir" adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti'nde, gladyatör dövüşlerine sahne olan amfi tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için kazıların bu sezon da devam edeceğini vurgulayan Gülşen, UNESCO geçici mirasında bulunan Anavarza Antik Kenti'nin kalıcı listeye alınması için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.