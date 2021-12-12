Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığından ari olan Demirköy ilesinde küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler ilçede yaptığı araştırma küpesiz 71'i büyükbaş olmak üzere 175 hayvanı tespit etti.

Anadolu'dan ilçeye getirildiği belirlenen hayvanlar mezbahalarda kestirildi. Hayvanlara ait etler gerekli işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edildi.

Hayvan sahibi besicilere ise toplam 1 milyon 79 bin lira ceza kesildi.