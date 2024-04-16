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Güncel
İHA 16.04.2024 16:53

Amasyalı öğrenciler bayram harçlıklarını Filistin’e bağışladı

Amasya’daki Şeyhcui Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Ramazan Bayramı harçlıklarını Filistin’e gönderecek.

Amasyalı öğrenciler bayram harçlıklarını Filistin’e bağışladı
[Fotograf: İHA]

Amasyalı öğrenciler, ramazan ayında, İsrail’in saldırılarında mağdur olan Gazzeliler için topladıkları 5 bin TL’yi Amasya Müftülüğü'ne teslim etmişti.

Yardım kampanyasını Ramazan Bayramı'nda da sürdüren öğrenciler bayram harçlıklarını yine Gazze için biriktirdi.

Davul ve maniler eşliğinde toplanan 5 bin TL okul yönetimine verildi.

Amasyalı öğrenciler bayram harçlıklarını Filistin’e bağışladı

"Bayram harçlıklarımız Gazzeli kardeşlerimize"

“Pamuk eller ceplere, bayram harçlıklarımız Gazzeli kardeşlerimize” sloganıyla para toplayan öğrenci Ali Kelci, "Toplanan paraları Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize göndereceğiz" dedi.

Öğrencilerine, velilerine ve öğretmen arkadaşlarına teşekkür okul müdürü Ayla Keskiner ise insanlık dramının yaşandığı Filistin’deki acıların son bulmasını dilediklerini söyledi.

Amasyalı öğrenciler bayram harçlıklarını Filistin’e bağışladı

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Amasya Filistin Devleti Ramazan Bayramı
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