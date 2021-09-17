Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'dan İstanbul'a giden Zümrüt İşlek (43) idaresindeki 06 DT 4484 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Samsun kara yolunun 30'uncu kilometresi Suluova mezarlık kavşağında, Ramazan Altundal'ın (27) kullandığı 55 UD 686 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki Nazik Uyanık (47) sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Amasya Trafik Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Aşı olmayanlar şehirler arası seyahat edebilecek mi? Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz