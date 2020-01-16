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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 10:49 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 10:51
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen B.E'yi takibe aldı.
B.E'yi kent merkezinde yürürken durduran ekipler, zanlının üzerinde 295 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alına B.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA