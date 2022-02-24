Mehmet Kaykana'nın (45) kullandığı 05 EC 768 otomobil, Amasya Kavşağı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 71 AA 269 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Kaykana ağır yaralandı.

Olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan Kaykana'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.