Az Bulutlu 39.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2023 17:34

Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı

Seyahat acenteleri ve tur rehberlerine karşı, ortaya çıkan haksız rekabeti önlemek amacıyla Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı.

Amasya'da kaçak tur ve rehber denetimi yapıldı

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Turist Rehberliği Birliği görevlileri ile kolluk kuvvetinden oluşturulan komisyon tarafından yapılan denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

Denetimlere katılan Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, "İlimizde kaçak tur ve rehber denetimleri rutin olarak devam etmektedir. Kanuna göre, gerek kamunun gerekse gerçek kişilerin düzenleyeceği gezi turlarını Seyahat Acenteleri üzerinden yapmaları ve kokartlı turizm rehberi bulundurmaları gerekmektedir. Biz de bu kapsamda haksız rekabetin önüne geçmek ve engellemek için denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
Amasya
Sıradaki Haber
Buz gibi suları ve serinleten havasıyla Çağlayandibi Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş son yolculuğuna uğurlandı
17:53
İzmir'de okul servisleri için ücret tarifesi belli oldu
17:51
Sudan'daki çatışmalarda 4,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi
17:44
Tır otomobile çarptı: 5 yaralı
17:33
Gezici kütüphane aracı bin çocukla buluştu
17:19
THY'den ikinci pilot adayları için iş ilanı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadelede 39 yıl: 70 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ