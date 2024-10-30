Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.10.2024 20:53

Amasya'da hurda yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da hurda yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu

Edirne'den Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine hurda götüren Feridun Arş idaresindeki Litvanya plakalı tırın dorsesi Amasya'nın Taşova ilçesi Dörtyol köyü mevkiinden geçtiği esnada alev aldı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine sürücü tırın kafa kısmını dorseden ayırdı. Dorseyi saran alevlere Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Olayı anlatan Feridun Arş, "Söndürmeye çalıştık. Ama sularımız yetmedi. Toprakta attık. Ancak yangın büyüdü. İtfaiyeye haber verdik. Araba yandıktan sonra yetiştiler" diye konuştu.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

ETİKETLER
Amasya Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Kütahya’da emniyet ve jandarma teşkilatına 11 araç tahsis edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
ULAQ'tan Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı
21:22
Doğal gaz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
21:04
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
20:36
UNIFIL: Tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymasını talep ediyoruz
20:26
Eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'lı yakalandı
20:22
İngiltere'de maymun çiçeğinin yeni varyantı "klad 1b" ilk kez tespit edildi
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
Antalya'da ısrarla ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ