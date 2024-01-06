Amasya'da hayatını kaybeden gazi son yolculuğuna uğurlandı

Merzifon ilçesinde yaşadığı evinde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden İpek için Kara Mustafa Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İpek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında askeri törenle defnedildi.​​​​​​​

Törene gazinin yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.