Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da gök gürültüsünden ürkerek birbirini ezen 108 koyun telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Taşova ilçesinde gök gürültüsünden ürkerek birbirlerini ezdiği belirtilen 108 koyun telef oldu.
Taşova ilçesine bağlı Esençay beldesinin Boğalı Yaylası'nda bölgede etkili olan dolu ve sağanak sonrası bulundukları ağılda gök gürültüsünden ürken koyunlar birbirini ezdi.
Esençay beldesi ile Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba beldesinde yaşayan vatandaşlara ait 108 koyun telef oldu.
Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Etiketler: Amasya
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