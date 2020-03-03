Amasya'da butik işletmecisi Fatma Tokgöz, Pirinçci Mahallesi'ndeki işletmesinin önünde kurduğu tezgahta lokma döktürdü.

Tokgöz, şehit haberi gelince çok üzüldüklerini bu zamanlarda bir ve beraber olmak gerektiğini söyledi.

Eşinin de bir asker olduğunu dile getiren Tokgöz, "Allah devletimize, milletimize ve ordumuza güç kuvvet versin. Mehmetçiğimizin ayağına taş, gözüne yaş değmesin" dedi.