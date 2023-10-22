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Güncel
AA 22.10.2023 15:56

Amasya'da bir köpek, kedi yavrusuna annelik yapıyor

Amasya'da bir restoranın sahibinin baktığı köpek, annesiz kedi yavrusuna sahip çıktı.

Amasya'da bir köpek, kedi yavrusuna annelik yapıyor

Ziyaret kasabasında bir restoranın sahibinin baktığı ve restoran çalışanlarının "Akkız" ismini verdiği köpek, "Sarıkız" adı verilen kedi yavrusuna annelik yapıyor.

Ağzıyla yavru kediyi taşıyan, göğsünde yatıran köpeğin peşinden küçük kedi de ayrılmıyor.

Restoran sahibi Hüseyin Koçak, işletme olarak birçok kedi ve köpeğe baktıklarını söyledi.

Köpeğin kedi yavrusuna özenle yaklaştığını ve sürekli onunla ilgilendiğini anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Bir gün burada 2-3 tane yavru kedi gördük bir akşamüstü sanki birisi bırakmıştı, anneleri de yoktu, daha sonra diğer ikisi kayboldu. Bu kalan sarı, ufak kedi ölmek üzereydi, biz bakmaya başladık. Ondan sonra bir baktık ki ertesi gün bu beyaz köpek yavruyu ağzına alıp, koynuna götürdü ve akşama kadar sanki kendi yavrusuymuş gibi resmen bakıyordu, yalıyordu. Bir annelik içgüdüsüydü, yani öyle bir olaydı ki biz çok etkilendik. Fakat çok özel bir olay, bilmiyorum ben çok etkilendim. Bir haftadır bu hayvana sahip çıkıyor. Götürüyor, getiriyor, taşıyor. Neresi sıcaksa sıcak yerleri seçiyor. Bu köpek resmen bu yavruya annelik yapıyor."

Koçak, köpeğin kedi yavrusuna annelik yapmasının herkesin dikkatini çektiğini sözlerine ekledi.

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Amasya
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