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Güncel
AA 04.01.2024 14:47

Amasya Merzifon İtfaiyesi 2023'de 426 olaya müdahale etti

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında 426 olaya müdahale ettiğini açıkladı

Amasya Merzifon İtfaiyesi 2023'de 426 olaya müdahale etti
[AA (Arşiv)]

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, AA muhabirine, 34 personel ve 13 araçla Merzifon ile bölge halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalıştıklarını söyledi.

Acil ve yerinde müdahalelerle işlerini büyük özveriyle yaptıklarına işaret eden Aydıner, bölgenin en donanımlı itfaiye ekibi ve ekipmanlarına sahip olduklarını vurguladı.

İtfaiye Müdürlüğünün asli görevleri arasındaki ihbarların anında değerlendirilerek ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikal etmesi olduğunu anlatan Aydıner, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ekiplerimiz 44 iş yeri ve ev, 23 araç, 282 anız ve ağaç yangını, 77 trafik kazası olmak üzere 426 olaya müdahale etti. Ayrıca 191 kurtarma, 183 kapı açma, 540 yıkama ve sulama, 110 itfaiye uygunluk raporu, 204 merdivenli araç hizmeti gibi hizmetlerimiz de oldu. İtfaiye Müdürlüğü personelimiz büyük özveriyle 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Görev bilinciyle vatandaşlarımızın hayatını kendi canından önce sayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Aydıner, sürekli teorik ve pratik eğitimlerden geçen itfaiye personelinin yangınlara ve kazalara müdahalede gözle görülen başarı sağladığını kaydetti.

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