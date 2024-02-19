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Güncel
AA 19.02.2024 19:08

Almus'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde açılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursundan 30 kursiyer faydalanıyor.

Almus'ta tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı

Almus Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğince Çevreli kasabasındaki köy yaşam merkezinde 30 kadın kursiyerin katıldığı tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı.

Kursiyerlere, bölgedeki ürün çeşitliliğin artırılması amacıyla safran, lavanta, çörek otu, kekik gibi bitkilerin yetiştirilmesi kursunda 72 saatlik eğitim verilecek.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, kadınların daha fazla istihdama katılmasını istediklerini belirterek, "Kursa 30 kadın vatandaşımız katılım sağlıyor ve kurs sonunda kursu başarıyla bitiren kursiyerlerimiz için biner metrekare uygulama bahçesi yapmayı planlıyoruz" dedi.

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