Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki hijyen ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanım alanları olan sınıflar, koridorlar, lavabolar, öğretmen odaları ile okul bahçesi dezenfekte edilerek hijyenik hale getiriliyor. Öğrencilerin eğitim faaliyetlerine daha sağlıklı ve güvenli ortamda devam etmeleri sağlanıyor.

“Hijyen çalışmalarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz”

Okulların açılmasıyla birlikte hijyen çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Aliağa Belediyesi Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, “Korona virüs ile mücadele kapsamında kamu binaları ile ortak yaşam alanlarında sürdürdüğümüz dezenfeksiyon çalışmalarımızı eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda yoğunlaştırıyoruz. Aliağa sınırları içerisinde yer alan tüm okullarımızda hijyen çalışmalarını hızlandırdık. Ekiplerimiz, okullarda öğretmen ve öğrencilerimizin ortak kullanım alanlarını, elle temas ettikleri tüm bölgeleri insan sağlığına zarar vermeyen solüsyon ile titizlikle dezenfekte ediyor. Öğretmen ve öğrencilerin sağlığı için okullardaki hijyen çalışmalarımızı yıl boyunca düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” dedi.

