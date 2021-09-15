İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Boztahta İlkokul ve Ortaokulu'nda öğrenim gören 35 öğrenciye moral ve motivasyon amaçlı tablet dağıtıldı.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, "Yangında etkilenen öğrencilerimizin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için onlara her türlü desteği sunuyoruz. Amacımız onların bir an önce yaşadıkları olumsuzlukların etkisinden kurulmalarıdır." dedi.