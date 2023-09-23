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Güncel
AA 23.09.2023 15:25

Alaçam'da çeltik hasadı başladı

Samsun'un Alaçam ilçesinde çeltik hasadına başlandı.

Alaçam'da çeltik hasadı başladı

İlçede çeltik üretimi yapan Bekir Kodal, 30 yıldır çeltik tarımıyla uğraştığını söyledi.

İlçede bir asırdan fazla süredir çeltik üretimi yapıldığını belirten Kodal, "Çiftçinin geçim kaynağı olan çeltiğin ekim hazırlıkları mayıs ayında başlar. Önce tarlaları ekime hazırlarız. Gübresini ve tohumunu atıyoruz. Ağustos ayının sonu gibi suyu kesip eylül ayının 20'sinden sonra biçerdöverle hasada başlıyoruz" dedi.

Alaçam ilçesinde 10 bin dönüm civarında alanda çeltik ekimi yapıldığına işaret eden Kodal, iyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Üretici Mehmet Ağaçdiken ise 2023 yılı çeltik hasadının başladığını dile getirerek, "Bu yılki verimden umutluyuz. Beklentimiz yüksek. Rabb'im herkese bereketli bol kazançlar versin" ifadesini kullandı.

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