Arslanbey Enkaz Eğitim Sahası'nda dün başlayan ve bugün sona erecek olan eğitimler kapsamında, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den gelen gönüllülere olası deprem, afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor.

Her türlü ekipman ve makinelerin kullanıldığı eğitimlere katılan gönüllüler, afetlerde operasyona katılabilecek donanıma sahip oluyor.

AKUT Kocaeli Ekip Lideri Abdurrahman Eke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'den 61 gönüllü ve 4 eğitmenle "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yılın sonunda yapılan ekip liderleri toplantısında 2020 yılını "Kentsel Arama Kurtarma" yılı ilan ettiklerini anımsatan Eke, "Çünkü ülkemiz büyük fay hattı üzerinde ve sürekli depremler oluyor. AKUT olarak Türkiye genelinde 27 ekip olarak depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl sadece Kocaeli'de değil, 23 ilde 27 ekibimizle eş zamanlı olarak bu eğitimler gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Eke, eğitim kapsamında her türlü ekipman ve donanımla gerçeği aratmayan tatbikatlar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz sahada temel enkaz eğitimi alıyor. Enkazda kullanılan makineler nelerdir, bunlar hangi alanda nasıl kullanılır, bunların eğitimini alıyorlar ve uygulamalı olarak bunları kullanma aşamasını görüyorlar. Enkazda kalan bir kişiye nasıl ulaşabiliriz, müdahale edip kurtarabiliriz, bütün teknikleri görüp operasyona hazır hale geliyorlar. Enkaz alanı Türkiye'deki en önemli enkaz alanlarından biri. Gerçeğe çok yakın olan bu enkazda arkadaşlarımız senaryo gereği enkaz altında kalan birine müdahale ederek, onu güvenli bir ortama çıkarıyorlar. Bu tür çalışmaları Kocaeli ve diğer ekipler olarak belli aralıklarla sürekli yapıyoruz."

Depremden sonra AKUT'a üyelikte artış yaşandı

Elazığ'da deprem olur olmaz Türkiye genelindeki 27 AKUT ekibinin acil durum yönetimine geçerek, hazırlıklarını yapmaya başladığını anlatan Eke, "Özellikle çok yakın olan Bingöl ekibimiz 2 saat içerisinde bölgeye hareket etti ve enkazda çalışmalara başladı. Diğer ekiplerimizden de toplanan 100'e yakın gönüllü vardı. Bunların 10'u Kocaeli ekibinden. Biz de deprem bölgesine gittik. Arkadaşlarımız orada 2 gün boyunca çok ciddi çalışma sergiledi. 3'ü canlı 8 vatandaşımızı enkaz altından çıkardı." diye konuştu.

Son depremlerden sonra vatandaşlardan AKUT'a üyelik konusunda çok ciddi talep olduğunu, adeta patlama yaşandığını kaydeden Eke, "İnternet üzerinden Kocaeli'de 150, İstanbul'da 450'nin üzerinde başvuru var. Bunların hepsine de cevap verebilecek konumdayız. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor." dedi.