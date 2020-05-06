Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan ve Şoförler Odası Başkanı Fikri Kurt eşliğindeki trafik polisleri ve jandarma ekipleri, traktör sürücülerine reflektör dağıttı.

Traktör sürücülerine, gece trafiğinde fark edilmelerinin kendileri ve trafikte bulunan diğer araçların güvenliği için taşıdığı önem de anlatıldı.