Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir telefoncuda gümrük kaçağı IMEI numaraları değiştirilmiş cep telefonu satıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 29 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

İşyeri sahibi Y.A. (31) gözaltına alındı.