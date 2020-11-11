Haber Giriş: Kaynak: AA
Akşehir'de gümrük kaçağı 29 telefon ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu satıldığının tespit edilmesi üzerine işyerine baskın düzenledi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir telefoncuda gümrük kaçağı IMEI numaraları değiştirilmiş cep telefonu satıldığını tespit etti.
Bunun üzerine ekipler, işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada 29 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.
İşyeri sahibi Y.A. (31) gözaltına alındı.
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