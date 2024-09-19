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Güncel
AA 19.09.2024 11:08

Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

R.O. (28), Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Fadimeana O. (26) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Fadimeana O'nun babası M.A. (46) ile R.O. tabancayla birbirlerine ateş etti. Bu sırada R.O. ile Fadimeana O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fadimeana O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. R.O'nun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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