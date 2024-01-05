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Güncel
İHA 05.01.2024 10:23

Aksaray’da şehitler için Kuranı Kerim okutulup dualar edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Aksaray Ulu camide ‘Şehitlerimize Dua’ programı düzenlendi.

Aksaray’da şehitler için Kuranı Kerim okutulup dualar edildi

Programda, bölücü terör örgütünün alçak saldırılarında vatan toprağına düşen 12 şehit için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Beştepe Millet Cami Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Fatih Kaya ve Ahmet Hamdi Akseki cami imam hatibi Mansur Sağır’ın iştirak ettiği Kur'anı Kerim ve dua programına yüzlerce Aksaraylı katılım sağladı. Programda şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu, ardından teröre lanet edildi. Dua sonrasında konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Hain saldırı sonucu kaybettiğimiz 12 vatan evladımız bizleri derinden üzdü. Hepimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütlerini lanetliyoruz. Bu toprakları kanları ve canları ile bizlere vatan yapan, istiklal ve İstikbalimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bizler de bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin için mukaddes değerlerimize sahip çıkacağız’’ dedi.

Programa Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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