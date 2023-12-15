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Güncel
İHA 15.12.2023 17:47

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü kurye yaralandı.

Aksaray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Büyük Kergi Caddesi'nde meydana geldi.

Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki bir adrese paket servis bıraktıktan sonra Taşpazar Mahallesi'ndeki iş yerine dönen Burak B. idaresindeki plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi'nden Ereğli Kapı Mahallesi'ne giden Hamza K. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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