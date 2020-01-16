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Aksaray'da kanalizasyon kuyusuna düşen kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı16 Ocak 2020 Perşembe 16:13 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 16:14
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Marul mevkisindeki inşaatta çalışan işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, 5 metre derinliğindeki kuyuya halatla inerek, kediyi çıkardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra salıverildi.
Kaynak: AA