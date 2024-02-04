Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Kapı ve Laleli mahallelerindeki evlerden televizyon, bilgisayar ve cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda Mustafa N. (23), Şahin B. (26) ve İbrahim Ö. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.