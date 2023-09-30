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Güncel
İHA 30.09.2023 06:17

Aksaray’da define avcıları jandarmaya yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yapan defineciler, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray’da define avcıları jandarmaya yakalandı
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 şahsın kaçak kazı yapmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şahsı takibe aldı.

2 gün süren teknik ve fiziksel takibin ardından şahısların kaçak kazı yapmak için yola çıkması üzerine jandarma ekipleri de operasyon için düğmeye bastı. Şahıslar kaçak kazı yaptıkları bölgede araçtan inerken gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 2 adet arama detektörü, 2 adet altın arama çubuğu, 2 adet demir keski, 1 adet balyoz, 1 adet kürek, kesici ve delici malzemeler, kazı malzemeleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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