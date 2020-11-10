Haber Giriş: Kaynak: AA
Aksaray'da camilerdeki yardım kutularını çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da camilerin yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıkaya beldesi ve Ortaköy Balcı camilerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.Ş'nin camiye girdiğini ve yardım kutusunu aldığını tespit etti.
Ekipler, S.Ş'yi, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yakaladı.
Şüphelinin üst aramasında madeni ve kağıt paralar ele geçirildi.
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