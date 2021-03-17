Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarındaki haksız kar artışı nedeniyle tavan fiyat uygulanması kararı aldı.

Karar 2 ay geçerli

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık. Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" diye konuştu.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olacak. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olacak. Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira olarak belirlendi. İzmir'de benzinin litresi 7,16 liradan, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

Uygulama bu gece yürürlüğe girecek. Karar 2 ay geçerli olacak.