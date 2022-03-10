Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmed-i Hani Havalimanı'nda yolcu trafiği
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı, yılın ilk 2 ayında 27 bin 524 kişiye hizmet verdi. Sadece şubat ayında ise 15 bin 900 yolcu trafiği yaşandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ahmed-i Hani Havalimanı’nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
Ahmed-i Hani Havalimanı’nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 110’a ulaştığı havalimanında, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 145 ton oldu.
Bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524, uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Ağrı Hava Yolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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